روبوت يعالج شابة إماراتية من «اضطراب التناسق»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نجحت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في علاج شابة إماراتية تعاني مرض اضطراب التناسق أو ما يعرف باسم «فريدريك أتاكسيا»، وهو مرض وراثي يؤثر في الجهاز العصبي ويسبب مشكلات في الحركة.

عندما راجعت الشابة الإماراتية (أميرة) مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أول مرة، لم تكن وقتها قادرة على تحريك ساقيها منذ ولادتها، فقام فريق إعادة التأهيل ذو التخصصات المتعددة بوضع خطة علاج مكثفة مخصصة لحالتها ومتابعتها عن كثب للوصول بها إلى مرحلة التعافي، إذ تضمنت هذه الخطة واحدة من أحدث التقنيات العلاجية المتطورة، وهي جهاز لوكومات، الجهاز الأحدث في المركز. و«لوكومات» هو عبارة عن جهاز روبوت خارجي الهيكل عالي الاختصاص، وهو مصمم لمساعدة المرضى الراشدين والأطفال المصابين بإعاقات حركية شديدة ويحتاجون إلى تعلم المشي من جديد.

وأكدت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة نوال الكعبي، الحرص على تقديم برنامج علاجي بمستوى عالمي لمجتمع دولة الإمارات، والسعي للاستفادة من أحدث التطورات الطبية، للارتقاء بجودة الرعاية الصحية والنتائج السريرية للمرضى. وقالت أخصائي علاج طبيعي أول في مدينة الشيخ خليفة الطبية، نيفين نبيل زيتون، «نسعى جاهدين لتقديم خطط علاجية شمولية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة مرضانا، وتمكينهم من استعادة الحركة، وتخفيف آلامهم». وقالت (أميرة - 20 عاماً) التي تخرجت في كلية القانون والعلاقات الدولية: «كان المشي مجرد حلم بالنسبة لي، والآن لقد تغيرت حياتي جذرياً، حيث صرت قادرة على الحركة».

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