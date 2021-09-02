اسأل طبيبك.. ما أحدث تقنيات علاج ضعف السمع؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

قال استشاري أذن وأنف وحنجرة وزراعة القوقعة والمعينات السمعية رئيس قسم الأذنية بمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور جمال قسومة، إن الطب الحديث توصل إلى صناعة سماعة التوصيل العظمي (BONEBRIDGE)، التي تزرع تحت الجلد، ويسمح للصوت بأن ينتقل مباشرة إلى الأذن الداخلية عبر العظم، متجاوزاً بذلك الأذنين الخارجية والوسطى، ويمكن أن تنقل الأصوات إلى الأذن الداخلية الثانية، إذا كانت هناك مشكلة في الأذن الداخلية في طرف العملية، وتابع: «يمكن أن تعالج هذه التقنية نقص السمع التوصيلي، ونقص السمع المختلط، وصمم الأذن الواحدة».

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