4 خدمات جديدة يوفرها تطبيق «الحصن» للأفراد

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أتاحت التحديثات الأخيرة لتطبيق «الحصن» أربع خدمات إلكترونية جديدة في التطبيق، ليرتفع عدد الخدمات التي يوفرها إلى 12 خدمة، فيما أكدت الجهات الصحية أن تطبيق «الحصن» يُعدّ حالياً سجل اللقاحات الوطني، والمنصّة الرسمية لتتبع فحوص «كورونا»، وتفاصيل جرعات اللقاحات في دولة الإمارات، فضلاً عن أنه يُعدّ سجلاً شاملاً يشرح بالتفصيل معركة الدولة ضد فيروس «كورونا».

وتفصيلاً، أتاح تطبيق «الحصن»، الذي تم تطويره كمبادرة مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، أربع خدمات جديدة شملت توفير المعلومات الخاصة بالسفر، التي تبيّن حالة القادمين أو المغادرين من الدول الحمراء، مع توضيح يوم الوصول، وبيانات اللقاح، وإصدار شهادات التطعيم الرسمية والمختومة من قبل وزارة الصحة، وإصدار شهادات الفحوص الخاصة بـ«كوفيد-19» مختومة من الوزارة، إضافة إلى قراءة رمز (QR) الموجود في التطبيق، ويمكن قراءته مباشرة من كاميرا الهاتف، أو الماسح المدمج في التطبيق، الذي يعتبر الوسيلة لتعريف التطعيمات والفحوص بصورة مشفرة.

ويوفر التطبيق، إضافة إلى الخدمات المستحدثة، خدمات تحديد عدد جرعات اللقاح التي حصل عليها المستخدم وتاريخها ونوع اللقاح، وإظهار حرف (E) أو النجمة الذهبية، والعلامة الخضراء للسماح بدخول أماكن عامة، ومراكز رياضية، وجامعات ومدارس، والتحقق من نتائج الفحص والحالة الصحية في أي وقت وأي مكان، ونتائج فحوص الدم بتقنية الليزر DPI، وتحديد المخالطين للأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد-19»، وتحديد الفئات المستثناه من أخذ اللقاح بسبب موانع محددة، إضافة إلى القدرة على إضافة أفراد العائلة لمتابعة حالتهم الصحية.

وأكدت المديرة التنفيذية بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية بشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتورة نورة الغيثي، في تصريحات إعلامية، أن تحديث بعض الخصائص الفنية والتقنية في تطبيق «الحصن» يهدف إلى ضمان استخدام التطبيق بفاعلية وكفاءة أفضل، حيث شملت التحديثات إمكانية الدخول إلى الحساب عن طريق رقم الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد، لضمان الخصوصية بشكل أكبر، وتوفير المعلومات الخاصة بالسفر، التي تبيّن حالة القادمين أو المغادرين من الدول الحمراء مع توضيح يوم الوصول، إضافةً إلى بيانات اللقاح، وإضافة صفحة إصدار شهادات التطعيم والفحوص الرسمية المختومة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإتاحة قراءة رمز (QR) الموجود في التطبيق مباشرة من كاميرا الهاتف.

وأوضحت أنه «في حال عدم توافر تطبيق (الحصن) في الهاتف الماسح، يتم تحويل المستخدم إلى صفحة الويب الخاصة بالتطبيق، وسيتم طلب آخر أربعة أرقام من بطاقة الهوية، أو الرقم الموحد، أو رقم الجواز، كما يمكن تفعيل بدائل للتطبيق في حال تعطله تقنياً، منها موقع الحصن لتشابه طريقة استخدامه مع التطبيق، إضافة إلى توفير نظام الـ(SMS)، حيث يتم تلقي نتيجة الفحص أو حالة التطعيم، ورسالة تفاعلية (USSD)».

وأشارت الغيثي إلى أن حالة التطبيق تتسم بثلاثة ألوان فقط، في حال كان لون التطبيق لدى المستخدم أخضر، يعني أن الفحص السلبي فعّال، واللون الرمادي يشير إلى أن الفحص غير فعّال، وفي حال كان التطبيق باللون الأحمر، يعني أن المستخدم مصاب بفيروس «كوفيد-19»، لافته إلي إمكانية التواصل مع مركز الاتصال على رقم 8004676.

فيما أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن تطبيق «الحصن» يؤمّن خدمة إظهار مدى التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة آخرين أثناء فترة الحجر، لحمايتهم وحماية المجتمع وتحقيق فوائد الحجر المنزلي، إضافة إلى المساعدة على تتبع الأشخاص الذين اختلطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، حيث يتضمن نظام التشفير الخاص بتطبيق «الحصن» إنشاء رمز (QR) خاص بكل مستخدم، إضافة إلى نظام ألوان مشفر لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم.

تحديث البيانات

أكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن مسؤولية ظهور نتائج الفحوص وحالة التطعيم على تطبيق «الحصن»، ترتبط بالمقام الأول بمنشأة الرعاية الصحية المعنية التي توفر الخدمة، وهي المعنية بالتواصل مع «الحصن» وتزويده بالبيانات الخاصة بالفحوص والتطعيم.

وأشارت إلى أنه في حال إجراء أحد المستخدمين فحص مسحة الأنف (PCR) في أحد المراكز، ووصلته رسالة نصية بنتيجة الفحص، إلا أنها لم تظهر في التطبيق، فيتعين عليه أن يتواصل مع مركز الفحص لأغراض المتابعة.

وقالت إن «الأمر كذلك بالنسبة للتطعيم، ففي حال حصل المستخدم على جرعة ولم تظهر في تطبيق (الحصن)، فعليه مراجعة المركز أو المستشفى المعني، وستتولى المنشآت الصحية التنسيق مع التطبيق في هذا الخصوص لتزويده بالبيانات».

وأهابت بجميع مستخدمي «الحصن» ضرورة تحديث بيانات الهوية، لضمان الاستخدام الأمثل للتطبيق، مشيرة إلى أن المستخدمين بإمكانهم الاستفسار والتواصل مع فريق تطبيق «الحصن» عبر الرقم المجاني 8004676.

12 خدمة يوفرها تطبيق «الحصن» بعد التحديث لمستخدميه.

• «الحصن» يبيّن حالة القادمين من الدول الحمراء، ويوم الوصول، وبيانات اللقاح.

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