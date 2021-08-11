حصر دخول الأماكن العامة على 3 فئات في أبوظبي يبدأ الأسبوع المقبل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

يدخل قرار حصرية دخول عدد من الأماكن العامة في أبوظبي على المطعمين الذي أقرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في إمارة أبوظبي، حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل إذ يبدأ العمل به في 20 أغسطس الجاري.

ووفقاً للقرار، سيسمح للمطعّم والمستثنى ومن دون 16 سنة حصرياً بدخول مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمراكز والمرافق الترفيهية، والمحلات التجارية بما فيها المحلات خارج مراكز التسوق باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات.

ويشمل القرار أيضاً المتاحف والمراكز الثقافية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات.

وكانت قد أصدرت اللجنة القرار لتعزيز مستويات السلامة في مناطق خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية وتوفير حماية أكبر لأفراد المجتمع.

ولا ينطبق القرار على غير المطعّمين الحاصلين على استثناء من التطعيم، وفق الإجراءات المعتمدة، التي تظهر حالتهم على تطبيق «الحصن».

وجاء قرار حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعّمين، استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

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