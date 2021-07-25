«لين عندك» لمشتركي «ضمان» من كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم:

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي خدمة الفرع المتنقل «لين عندك»، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة الفرصة لمشتركيها من كبار المواطنين وأصحاب الهمم للحصول على خدماتها التي تقدمها في فروعها الفعلية والافتراضية، من خلال مركبة متنقلة تزور هذه الفئات لإنجاز ما يحتاجونه من معاملات في منازلهم.

وأكدت أن هذه المبادرة تعزز من الجهود الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتميزة لجميع الفئات، وبما يتوافق مع رؤية الدائرة والمعايير العالمية التي تسعى إلى ترسيخها على مستوى القطاع في الإمارة

وأوضحت «ضمان» أن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع توجيهات القيادة ورؤية دائرة الصحة أبوظبي المتمثلة في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع الأفراد عبر إتاحة الوصول للخدمات الصحية المناسبة في الوقت المناسب، وفي خطوة توازي مسيرة النجاحات التي حققتها حكومة أبوظبي عبر استقطاب مؤسسات عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية إلى الإمارة مثل كليفلاند كلينك أبوظبي ومايو كلينك وغيرها.

وقال رئيس دائرة الصحة – أبوظبي عبدالله بن محمد ال حامد: «هذه المبادرة تعزز من الجهود الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتميزة لجميع الفئات، وبما يتوافق مع رؤية الدائرة والمعايير العالمية التي تسعى إلى ترسيخها على مستوى القطاع في الإمارة».

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد نجاح «ضمان» بإطلاق مبادرات مبتكرة تسعى من خلالها إلى تسهيل فرص الوصول إلى خدماتها للجميع، وخصوصاً في أعقاب إطلاقها خدمة الفروع الإفتراضية أخيراً، «حياكم»، والتي تتيح لأكثر من 2.5 مليون مشترك إمكانية الحصول على خدماتها دون الحاجة لزيارة فروع الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان خالد بن شيبان المهيري: «حرصت ضمان على إطلاق العديد من الخدمات والحلول التي تسهم في تعزيز تجربة متعامليها وهو ما تكلل بتوفير خدمة (لين عندك) التي نسعى من خلالها إلى توفير خدماتنا لفئات محددة من المجتمع والمشتركين أينما كانوا، ووفق أعلى مستويات الراحة، ما يؤكد التزامنا المستمر بالابتكار استجابة لتوجيهات قيادتنا لتبني وإطلاق خدمات استثنائية تراعي أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان أنه تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي ودعماً لها تأتي مبادرة «لين عندك» التي أطلقتها الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان بالتعاون مع دائرة الصحة، وما تهدف اليها لتسهيل تمتع أصحاب الهمم بخدمات ميسرة وسريعة من الشركة.

وأكد الحميدان أهمية تحقيق التطوير الدائم للخدمات الصحية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تعيق آلية دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتعزيز التواصل بين كافة الجهات لتحقيق المصالح المشتركة التي تصبّ في مصلحة أصحاب الهمم ولبناء علاقات تعاون فعالة بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ولتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات الخاصّة بتوفير خدمات التغطية الصحية والرعاية الإنسانية لأصحاب الهمم.

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