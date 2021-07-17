شرطة رأس الخيمة: لن نتهاون في ضبط المستهترين بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

المصدر: مصباح أمين- رأس الخيمة

أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي عن نشر 102 دورية في كافة مناطق الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتوعية وحفظ النظام وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، حيث تستعد غرفة العمليات المركزية ومركز الاتصال الموحد، لتلقي بلاغات الجمهور على الرقم (999) للحالات الطارئة فقط وتلقي كافة الخدمات والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة في مركز الاتصال الموحد.

وأكد أن عناصر الشرطة لن تتهاون في ضبط المستهترين المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، موضحاً أنه يجب على الجمهور ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات، حيث سيتم نشر أفراد من الشرطة المجتمعية في كافة مساجد ومصليات الإمارة المعتمدة من الجهات المختصة وتواجد مروري في الأماكن العامة والأحياء السكنية والمراكز التجارية والشواطئ العامة لضمان تطبيق تلك الاجراءات.

وأضاف أنه سيتم نشر عدد من عناصر الشرطة لضمان أن تكون أجواء العيد الاحتفالية سعيدة وخالية من أي ممارسات خارجة عن القانون في سبيل تحقيق الاستدامة من خلال تهيئة بيئة آمنة للترفيه والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية، كما سيتم تنسيق الجهود مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لبذل المزيد من أجل تعزيز الأمن والأمان، داعياً الجميع إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والوقاية والصحة العامة بالتعاون مع إخوانهم من رجال الشرطة.

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