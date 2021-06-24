محمد بن راشد: المعرفة الطبية تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، معرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب، الذي شاركت فيه أكثر من 2300 شركة من 64 دولة.

ونشر سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة مرفقة بصور من زيارة سموه للمعرض، وقال: "أثناء زيارة معرض ومؤتمر الصحة العربي ومعرض ميدلاب… أكثر من 2300 شركة من 64 دولة تجتمع لتبادل أفضل الممارسات والأجهزة الصحية الحديثة .. المعرفة الطبية والتطورات الصحية في عالمنا اليوم هي التي تقود مسيرة التنمية البشرية وتحميها".

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