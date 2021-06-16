«دمي لوطني» تجمع 614 وحدة دم خلال أول يومين

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

نجحت حملة «دمي لوطني» في جمع 614 وحدة دم، خلال أول يومين من انطلاق دورتها الجديدة، أول من أمس، وفق مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حسين السمت، الذي أوضح أن الوحدات تم جمعها من خلال ثلاث حملات خارجية، ومتبرعين قصدوا مركز دبي للتبرع بالدم للمشاركة في الحملة.

وقال السمت لـ«الإمارات اليوم» إنه تم تنفيذ ثلاث حملات خارجية ضمن حملة دمي لوطني، شملت مكتب سمو حاكم دبي، والمجلس الوطني الاتحادي، وكانت الحملة الثالثة في مركز محمد بن راشد للفضاء، مشيراً إلى أن إجمالي عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال اليوم الأول من الحملة بلغ 350 وحدة، فيما بلغت في اليوم الثاني 264 وحدة، ليبلغ إجمالي الوحدات 614 وحدة.

وأضاف أن وحدة الدم الواحدة يمكن من خلالها إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، ممن تتطلب حالتهم الصحية نقل دم، داعياً أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم، لإنقاذ الأرواح.

وتابع أن «دمي لوطني» تنفذ حملات خارجية تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد من وحدات الدم، وتوفير المخزون الكافي من الدم بمختلف فصائله.

وتنفذ الحملة بشراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين «الإمارات اليوم» وخدمة الأمين، وهيئة الصحة في دبي.

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012 برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاقها، ما أسهم في نجاح وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الحملة منذ انطلاقها، خصوصاً بعد تأكيد سموه على أهمية المبادرة بقوله: إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم».

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