نصيحة.. نصائح للوقاية من شيخوخة الجلد المبكرة

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

وجّه أخصائي الأمراض الجلدية بمركز برايم الطبي في دبي، الدكتور ساهر السلوم، نصائح عدة لوقاية جلد الانسان من الشيخوخة المبكرة، أبرزها «الوقاية من أشعة الشمس بتجنب الخروج أوقات الذروة وارتداء الملابس المناسبة لتغطية الجلد كالأكمام الطويلة واستخدام كريمات الوقاية الشمسية ذات عامل الوقاية، وتجنب كل طرق التسمير، إذ لا يوجد ما يدعى تسمير صحي، لأن التسمير هو استجابة لأذية خلايا الجلد بالأشعة فوق البنفسجية».

وتابع: «يجب تجنب التدخين الذي يسرع شيخوخة الجلد ويسبب التجاعيد وضمور الجلد، وتجنب استهلاك الكحول الذي يجفف ويؤذي الجلد ويسرع من شيخوخته، إضافة إلى اتباع حمية صحية جيدة متوازنة غنية بالفواكه والخضراوات التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وممارسة الرياضة اليومية التي تحسن الدوران الدموي وتقوي المناعة، ما ينعكس على حيوية الجلد، وتجنب الملوثات، وغسل الجلد لإزالة الملوثات أو المكياج بغسولات لطيفة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news