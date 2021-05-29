2236 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 239 ألفاً و852 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2236 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 565 ألفاً و451 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1668 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2206 مصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 545 ألفاً و229 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 114 ألفاً و55 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 12 مليوناً و646 ألفاً و25 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 127.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

• «الصحة» قدمت 114.055 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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