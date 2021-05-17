«الصحة»: نعمل على تحوّل الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الجهود الصحية العالمية من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية قياس ضغط الدم الدوري، ومعرفة المستويات الطبيعية له وأعراض هذا المرض «القاتل الصامت» وأهمية الوقاية والكشف المبكر ومدى حجم وخطورة انتشار المرض ومضاعفاته، لافتة إلى استراتيجيتها الخاصة بتحول الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية.

وذكرت الوزارة في بيان أمس، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي يوافق 17 مايو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «افحص ضغطك، سيطر عليه، استمتع بحياتك»، أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال الخدمات الصحية المقدمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وتحويل مفهوم الرعاية الصحية من العلاج إلى الوقاية، حيث تم إدراج مرض ارتفاع ضغط الدم ضمن المؤشرات الصحية في الأجندة الوطنية 2021، وفي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية.

وافتتحت الوزارة عيادات للأمراض غير السارية ومنها ضغط الدم في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، لتوفير أوسع تغطية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين، حيث تم من خلال هذه العيادات تمكين المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم من التعرف على مرضهم والسيطرة عليه، حيث ارتفعت نسبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم إلى 78%.

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