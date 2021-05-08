5192 مخالفة للإجراءات الاحترازية في دبي وأبوظبي خلال أسبوع

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي ووجيه السباعي - دبي

حرّرت بلدية دبي ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، 5192 مخالفة للإجراءات الاحترازية، خلال أسبوع، بعد إجراء فرقهما التفتيشية زيارات إلى منشآت مختلفة الأنشطة، في الإمارتين.

وأغلقت البلدية 13 مؤسسة جديدة، وأنذرت 112 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت بأن قرارات الإغلاق شملت مقاهي، ومراكز لياقة بدنية، ومؤسسات غذائية، وصالونات حلاقة، ومغاسل، ومراكز تدليك، ومؤسسات أخرى.

كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا»، في أبوظبي، عن ضبط 5067 مخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة.

وذكرت أن المخالفات تضمنت تحرير 4210 مخالفات مالية (72 مخالفة منها بسبب التجمعات غير المسموحة)، إضافة إلى توجيه إنذارات لـ786 منشأة تجارية وغذائية، وإغلاق احترازي لـ71 منشأة تجارية لمدة 14 يوماً.

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