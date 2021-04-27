محمد بن راشد يعلن إنشاء "مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان " بدبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء "مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان " بدبي.

وقال سموه في تغريدات على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن إنشاء "مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان " بدبي .. مستشفى خيري وانساني مفتوح للجميع .. يضم ٢٥٠ سريراً .. وسيستقبل ٣٠ ألف مراجع سنويا ..ويقام على مساحة بناء ٥٠ ألف متر مربع... رحمك الله يا أبا راشد .. وجعل دارك الفردوس الأعلى من الجنة ..

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "حمدان بن راشد كان مميزاً في خيره وعطائه وإنفاقه ورحمته وتواضعه .. كان اهتمامه بالتعليم والصحة والأيتام مستمراً ولم يتوقف عبر عقود ... ما زال فقده يوجعنا .. وذكراه في كل ركن من دبي .. وسيبقى اسمه باقياً وخالداً باذن الله في سجل المحسنين" ..

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