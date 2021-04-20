«الصحة» تقدم 45 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 45 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس، تسعة ملايين و675 ألفاً و205 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح بلغ 97.82 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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