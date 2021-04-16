91.882 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 91 ألفاً و882 جرعة من لقاح «كوفيد-19» جديدة، ليبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها حتى أمس، تسعة ملايين و387 ألفاً و344 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 94.91 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد حالات الإصابة والسيطرة على الفيروس.

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