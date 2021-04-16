زكي نسيبة رئيساً لمجلس جامعة الإمارات

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي القرار في إطار سعي جامعة الإمارات لتعزيز دورها الريادي بصفتها الجامعة الوطنية الأم، وذات رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وما تستلزمه مواكبتها من النظام التعليمي.

ويضمّ المجلس الجديد في عضويته كلاً من وزير دولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، ومدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري سالم العامري، ومدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، طارق عبدالقادر بن هندي، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، ورئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله محمد الكرم، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز الحامض»، طيبة عبدالرحيم الهاشمي.

أبوظبي Àالإمارات اليوم

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