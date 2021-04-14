"الإسعاف الوطني" يطلع على أفضل الممارسات والخدمات لدى "إسعاف دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد من الإسعاف الوطني برئاسة الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري اليوم، نقاط مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بمطار دبي الدولي، للإطلاع على أفضل الخدمات والممارسات الإسعافية المقدمة من قبل المؤسسة في المطارات، وتأتي الزيارة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسستين لتبادل الخبرات في مجال العمل الإسعافي.

واشتمل برنامج الزيارة الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حتى الواحدة ظهراً، استعراض الخدمات الإسعافية التي يقدمها إسعاف دبي بالمطار، وجاهزية النقاط الإسعافية المرتكزة بداخله، كما تم الإطلاع على المهارات والقدرات التدريبية العالية للمسعفين، التي ساهمت بشكل كبير في إنقاذ العديد من الأرواح.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي أن الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك، البناء بين المؤسستين، للإطلاع على كل جديد في مجال الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، والمعدات الإسعافية، ما يسهم في رفع كفاءة وقدرات المسعفين على مستوى الدولة.

وأوضح الدراي أن "إسعاف دبي" لم تكتفي بإدخال أحدث السيارات والأجهزة الإسعافية في العالم إلى أسطولها فقط، وإنما عملت على ترسيخ نهج الابتكار والإبداع الذي دعت إليه القيادة الرشيدة، من خلال ابتكار معدات وأجهزة للتعامل مع الظروف الحرجة، غير الاعتيادية، مثلما حدث خلال أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن المؤسسة لم تكتفي بالاستعداد على مستوى الأجهزة والمعدات فقط، وإنما استحدثت خدمات إسعافية تقدم لأول مرة، لفئات ذات خصوصية في المجتمع، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذوي الأمراض المزمنة وحالات النساء والاطفال لضمان وصول أفضل الخدمات الإسعافية لهم في وقت قياسي، وتحت أي ظرف.

وذكر الدراي أن "مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" أصبحت بقدراتها الخاصة وكادرها المؤهل تتفرد بخدمات ومبادرات تعد الأولى من نوعها عالمياً، كما أصبحت نموذجاً يتحذى به في التعامل مع الأزمات والكوارث .

والجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف تقوم بتوفير العديد من الخدمات الاسعافية في مطارات دبي؛ مطار دبي الدولي ومطار المكتوم الدولي، حيث انها توفر 140 مسعف ومسعفا، و 23مركبه إسعافية مختلفة، منها 10مركبات إسعاف ومركبتي مستجيب أول و 10 مركبات جولف(Club car )، فضلا عن توفير الدراجة الذكية(Smart bike) في مبنى مطار 3، ودارجتين segway، موزعين على 17 نقطة اسعافية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات الإسعافية بين الطرفين، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود وتوحيد المعايير والممارسات الإسعافية بما يسهم في توحيد وتكاملية منظومة الإسعاف في الدولة ويعزز مكانة الإمارات على الخريطة العالمية في توفير أفضل الخدمات الطبية الطارئة ما قبل المستشفى وفق أعلى المعايير العالمية.

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