محمد بن راشد: أبطالنا.. خط دفاعنا.. صمّام الأمان والصحة في بلادنا.. شكراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحية إلى العاملين في القطاع الصحي، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2021، الذي صادف أمس.

وتمثل تحية سموّه، التي ضمّنها في تغريدة نشرها على صفحته في «تويتر»، أمس، تأكيداً على أهمية الدور الذي لعبه العاملون في هذا القطاع، لحماية أفراد المجتمع بشرائحه كافة، والحدّ من آثار الجائحة، إذ وصفهم سموّه بـ«صمّام الأمان والصحة».

وقال سموّه في تغريدته: «شكراً أبطالنا.. شكراً خط دفاعنا.. شكراً صمّام الأمان والصحة في بلادنا».

وبذل العاملون في القطاع الصحي جهوداً كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أحدثت تغييرات كبيرة في الحياة اليومية للبشرية في كل مكان، وخلّفت خسائر وأضراراً في معظم دول العالم.

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