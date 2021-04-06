شرطة أبوظبي تنفذ فحصاً استباقياً لـ «كورونا» في مركز المصفح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مستشفيات (VPS) مبادرة فحص استباقي لفيروس كورونا المستجد لموظفي مركز شرطة المصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية، وذلك وفق إجراءات احترازية عالية الجودة.

وأفاد مدير مركز شرطة المصفح، المقدم فاضل غدير الشامسي، بأن المبادرة تأتي ضمن جهود الاحتواء وتعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع، من خلال تنفيذ كل التدابير الاحترازية الاستباقية دعماً لمنظومة العمل الشرطي والأمني.

وقدّم الشكر لخط الدفاع الأول على جهودهم في خدمة الوطن والتعاون مع مستشفيات (VPS) وفريق المسح المناوب على الدقة والكفاءة، والتزامهم التام بكل إجراءات الحماية والوقاية من «كوفيد-19».

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