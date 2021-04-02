إقبال متزايد على مركز اللقاح في السوق الصيني بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

يشهد مركز إعطاء لقاح «كوفيد-19»، الذي افتتحته منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، أخيراً، في السوق الصيني إقبالاً متزايداً.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، إن اللقاح يقدم مجاناً للمواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم، وحماية المجتمع من الآفات الصحية.

وأكد تجهيز موقع متكامل الخدمات في السوق الصيني، وتوفير فرق طبية لإعطاء اللقاح للزوار والعاملين في السوق.

بدورها، أفادت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في منطقة عجمان الطبية، الدكتورة فاطمة المرزوقي، بأن أعداد الراغبين في أخذ اللقاح في تزايد مستمر.

وأشارت إلى أهمية أخذ اللقاح، حيث يعتبر أفضل الحلول الآمنة للسيطرة على الجائحة، مضيفة أن «أعداد الذين يتم تطعيمهم في مركز السوق الصيني تتجاوز 400 شخص يومياً، وحالياً فتحنا المجال أمام كل من يرغب في أخذ التطعيم بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في تطعيم العاملين في السوق الصيني، ونستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من الساعة الثانية بعد الظهر حتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة».

وقالت المرزوقي: «ندعو الراغبين في أخذ اللقاح للتوجه إلى مركز السوق الصيني. ونحثهم على الالتزام بلبس الكمامة وأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة، لأن أخذ اللقاح لا يعني عدم الإصابة بالفيروس».

400

شخص يومياً يتلقون

لقاح «كوفيد-19»

في مركز السوق

الصيني.

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