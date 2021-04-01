مركز إعطاء اللقاح بالسوق الصيني بعجمان يشهد اقبالا من الجمهور

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

يشهد مركز إعطاء لقاح (كوفيد 19) الذي افتتحته منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة مؤخرا اقبالا من العاملين بالسوق ومرتاديه من أفراد المجتمع، وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي، تمثل المكانة التجارية للسوق الصيني أهمية لسكان إمارة عجمان وبقية الإمارات لذلك قمنا بافتتاح مركز إعطاء لقاح (كوفيد 19) في هذا المكان منذ بداية هذا الأسبوع، وبدأت أعداد الراغبين في أخذ اللقاح في هذا المكان في تزايد مستمر من قبل كافة الفئات المجتمعية لأخذ اللقاح.

وأشار الشامسي إلى أن اللقاح يقدم بالمجان لجميع الفئات المستهدفة من المواطنين والمقيمين بهدف المحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم وحماية المجتمع من الآفات الصحية.

وأوضح مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم تجهيز موقع متكامل الخدمات في السوق الصيني وتوفير فرق طبية تقوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالسوق الصيني وكذلك زوار السوق الذين يقبلون على هذا المكان للتبضع استعدادا لرمضان المبارك.

وأشاد حمد تريم الشامسي بالتعاون المثمر مع منطقة عجمان الحرة التي تساهم بدور فاعل في إنجاح هذه الحملة، كما نوه بدور المتطوعين من الهلال الأحمر الاماراتي فرع عجمان الذين يبذلون جهودا كبيرة في مساندة الكوادر الطبية للقيام بإعطاء التطعيم من خلال تنظيم حركة استقبال ودخول المراجعين لأماكن التطعيم.

من جانبه قال مدير عام "منطقة عجمان الحرة المهندس علي بن تويه السويدي: "نحرص في منطقة عجمان الحرة على الاسهام بفاعلية في الجهود الوطنية للوقاية من جائحة (كوفيد-19) وتوسيع نطاق التطعيم انطلاقا من التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على تعزيز سلامة بيئة الأعمال لتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف السويدي: وقد أطلقت المنطقة الحرة عددا من حملات التطعيم التي استهدفت موظفيها وشركائها، كما بادرنا بتوفير محفزات وتسهيلات إضافية تدعم استفادة موظفينا ومتعاملينا من حملات التطعيم، ونود أن نتوجه بالإشادة للجهود التي تقودها «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» لتوسيع نطاق تقديم اللقاح بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي تِّوجت بتحقيق دولة الإمارات أعلى معدلات توزيع اللقاح عالمياً.

كما قال علي السويدي: ونجدد التزامنا بدعم الحملات الوطنية للوقاية والتطعيم، ودعا مدير منطقة عجمان الحرة جميع أفراد المجتمع لتلقي اللقاح لتسريع التعافي التام والعودة إلى الحياة الطبيعية.

بدورها قالت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة عجمان الطبية الدكتورة فاطمة المرزوقي: أصبح من المؤكد أهمية أخذ اللقاح كونه آمن وفعال ، حيث تعتبر هذه اللقاحات المتوافرة حالياً من أفضل الحلول الآمنة والفعالة للسيطرة على الجائحة، لذلك تشهد مراكز إعطاء اللقاح بما فيها مركز السوق الصيني اهتماما واقبالا من أفراد المجتمع ، حيث تبلغ أعداد الذين يتم تطعيمهم في مركز السوق الصيني أكثر من 400 شخص يوميا ، وحاليا قمنا بفتح المجال أمام كل من يرغب في أخذ التطعيم بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في تطعيم العاملين في السوق الصيني ، ونستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

وأضافت المرزوقي: ومن أجل تلبية احتياجات أفراد المجتمع وتخفيف الضغط على بقية المراكز الصحية بعجمان قمنا بافتتاح هذا المركز وندعو الراغبين في أخذ اللقاح التوجه إلى مركز السوق الصيني لأخذ اللقاح بسهولة وهم يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك، حتى نحقق هدف التحصين الصحي الشامل الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه بصورة سريعة.

وأكدت مديرة الرعاية الصحية الأولية بعجمان على أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة، لأن أخذ اللقاح لا يعني عدم الاصابة بالفايروس.

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