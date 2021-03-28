عيادة إلكترونية متنقلة لتطعيم الأطفال بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

بدأ مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة في الفجيرة، تقديم تطعيمات كورونا بحسب برنامج التحصين الوطني للأطفال من خلال عيادة إلكترونية متنقلة تساعد على تقديم التطعيم للأطفال وهم في مركبات ذويهم، دون حاجة للترجل منها ودخول المركز الصحي. وأكد المركز تفعيل خدمة تطعيم الأطفال ضمن برنامج التحصين الوطني بشكل آمن لحمايتهم وذويهم من عدوى انتقال الفيروس خلال فترات الانتظار في أروقة المركز، مشيراً إلى أن الفئة العمرية المستثناة من الخدمة هي الأطفال ما دون الثلاثة أشهر، وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهم.

ويطلب المركز من الأهالي الاتصال وحجز موعد للتطعيم، والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ الطبي، وإجراء تقييم للحالة.

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