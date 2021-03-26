135 ضابطاً يتبرعون بالدم في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بالتعاون مع إدارة خدمات بنك الدم أبوظبي، حملة تبرع بالدم، تحت عنوان «حياة غيرك بقطرة دمك»، في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بالعين، بمشاركة 135 ضابطاً وضباط صف ومستجدين.

وأكد مدير الأكاديمية، اللواء ثاني بطي الشامسي، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات الإنسانية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والمواطنة الإيجابية، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مدير إدارة التأهيل الشرطي بشرطة أبوظبي، العقيد حسين علي الجنيبي، أن حملات التبرع ترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع المنتسبين على التبرع بدمائهم للمحتاجين، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية وأهدافها الإنسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وحياة المرضى.

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