تعقيم مدارس دبي بتقنية حديثة خلال 30 ثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت حملة نظمتها بلدية دبي، بالتعاون مع القطاع الخاص، من تعقيم 12 مدرسة بمطهر آمن، خالٍ من الكحول والمواد الكيميائية، يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية.

وتضمنت الحملة ورشاً توعوية لتثقيف الأطفال والطلاب بكيفية الوقاية من الفيروسات والميكروبات، نظمتها البلدية و«فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية».

وتناولت الورش، التي جرت عبر الاتصال المرئي، وخلال جولات بالمدارس، شرحاً لمخاطر جائحة «كورونا».

كما تسلم 15 ألف طالب معقماً مصنعاً بتقنية «مايكروسيف»، وهي تقنية أميركية تحول الماء إلى معقم آمن، يقضي على الفيروسات دون أن يسبب للجسم أية أضرار.

وحرصت البلدية و«فرقة مايكروسيف» على تعقيم الأسطح (خصوصاً الأجهزة كثيرة الاستعمال وكثيرة اللمس)، بتقنية مايكروسيف، صديقة البيئة والمعتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأميركية، وعلامة المطابقة الأوروبية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية في أستراليا، إلى جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

وقالت البلدية إن الورش تضمنت نصائح للتعريف بأهمية التباعد الجسدي، واستعمال الكمامات، وتشجيع الطلاب على الالتزام بالممارسات الصحية، كغسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

وقالت مدير مجموعة «مايكروسيف»، ومقرها دبي، صفا القدومي، إن الحملة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لنشر التوعية بالمجتمع والتعريف بالإجراءات الاحترازية، وكيفية اختيار المعقمات الآمنة والموثوق بها والمعتمدة من الجهات الصحية المحلية والدولية، للوقاية من مخاطر المواد الكيميائية الموجودة في المعقمات.

وأضافت أنه «من المقرر تطوير الحملة إلى برنامج لتوعية المستهلكين، على أن يقودها شخصيات وجهات مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news