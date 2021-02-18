إبلاغ الجهات الصحية عند الإصابة بـ «كورونا» ..إلزامي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلزامي. وأشارت إلى أنه طبقاً لمواد في قانون مكافحة الأمراض السارية يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم «1» المرفق بالقانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى، كما على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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