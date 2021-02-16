«حمدان الطبية»: 2.5 مليون درهم لتمويل 15 بحثاً جديداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مليونين و500 ألف درهم لتمويل 15 بحثاً علمياً جديداً في جامعات الإمارات والشارقة ونيويورك أبوظبي ومحمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة الصحة بدبي، ليصل إجمالي عدد البحوث التي تلقت ما بين دعم وتمويل من الجائزة منذ تأسيسها عام 1999 وحتي الآن حوالي 700 بحث.

وقال المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن سوقات إن الدعم يساهم في تأسيس البنية التحتية للأبحاث في القطاع الصحي والعلوم الطبية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن طريقة اختيار البحوث تمت من خلال تقييم محكمين محليين لفرز الأبحاث ومن ثم التقييم من قبل 58 محكماً دولياً متخصصاً في مجالات الأبحاث المطروحة ليقع الاختيار على 15 مشروعاً بحثياً متميزاً، منهم سبعة بحوث سريرية وثمانية بحوث في العلوم الأساسية، مؤكداً أن الخطوة تعزز ثقافة البحث العلمي بصفة عامة والبحث الطبي بصفة خاصة وهو ما تصبو إليه الإمارات من خلال سعيها للتطور والارتقاء بالقطاع الصحي والطبي في المجتمع الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news