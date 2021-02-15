رفع الطاقة الاستيعابية لمركز المسح الوطني في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشفت مديرة مركز المسح الوطني لفحص فيروس «كورونا» في الفجيرة، الدكتورة فتحية العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، عن رفع الطاقة الاستيعابية للتطعيم ضد الفيروس في المركز إلى 200 شخص يومياً، لتلقي الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح.

وأشارت إلى أن المسار المخصص للتطعيم عبر المركبات في المركز، الذي يخدم المواطنين وكبار المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، أصبح يستقبل 50 مركبة يومياً، بعد أن كان يخدم 25 مركبةً يومياً.

وأوضحت أن 100 شخص من الإمارة والمنطقة الشرقية يتلقون الجرعة الأولى يومياً، بينما يصل عدد الأشخاص الذين يتلقون الجرعة الثانية من 50 إلى 100 شخص، مشيرة إلى أنه يتم حجز الجرعة الثانية بشكل تلقائي بعد الانتهاء من الأولى، عن طريق رسالة نصية قصيرة تحتوي على شهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية.

وأكدت العوضي ضرورة إحضار تقرير طبي يثبت إصابة كبار السن من المقيمين بمرض مزمن، مشيرة إلى أهمية إبقاء كبار المواطنين والمقيمين في حالة صحية مستقرة وتحت السيطرة لمكافحة الفيروس في حال الإصابة، ومنوهة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تعرضاً للإصابة الحادة والأكثر تأثراً بالمضاعفات جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت إن أخذ لقاح «كورونا» لا يعني التوقف عن تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية، مؤكدة سهولة تحديد موعد للتطعيم من خلال التسجيل عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة»، وداعية المجتمع في المنطقة الشرقية، ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، إلى الإسراع بحجز موعد للحد من الإصابة بالفيروس، خصوصاً أن الدولة وفرته مجاناً.

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