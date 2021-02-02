"صحة دبي" تتسلم الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسلمت هيئة الصحة بدبي، الشحنة الأولى من لقاح "استرازينيكا"، لتضيفها إلى قائمة اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، التي توفرها في منشآتها الطبية، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر".

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن لشحنة الأولى قادمة من الهند، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بالتعاون مع الخارجية الهندية.

التفاصيل تباعا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news