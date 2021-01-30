«صحة دبي» تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم» اعتباراً من اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء التطعيم بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ «كوفيد-19»، في إطار خططها لتنويع اللقاحات وإتاحة فرصة الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدة الخاجة، أن الهيئة ستخصص، اعتباراً من اليوم، ثلاثة مراكز صحية، هي ند الحمر والطوار والمنخول، لتطعيم المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة، وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقاً.

ولفتت إلى أن الهيئة ستتوسع في التطعيم بلقاح «سينوفارم» خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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