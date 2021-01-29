تقديم 104.2 آلاف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104 آلاف و200 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، مليونين و868 ألفاً و645 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» لأفراد المجتمع كافة، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس، والسيطرة على الجائحة.

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