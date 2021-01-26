شرطة دبي توفّر لقاح «كورونا» لموظفيها في الميدان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، أن المركز عمل على توفير الجرعات في 10 مراكز شرطة على مستوى إمارة دبي، بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بتوفير خدمة التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للموظفين بسهولة ويسر في أماكن عملهم عبر النزول الميداني لها.

وأشار ابن قبا إلى أن مركز شرطة دبي الصحي أعد جدولاً زمنياً للنزول الميداني إلى مراكز الشرطة في منطقة نايف، والرفاعة، والبرشاء وجبل علي، وبردبي، والمرقبات، والقصيص، الموانئ، والفقع، والهباب، حيث سيعمل الممرضون على إجراءات الفحوص اللازمة قبل الحصول على جرعات اللقاح، ثم تقديم اللقاح للموظفين.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي توفر حالياً أربعة أماكن دائمة للحصول على اللقاح، تتمثل في مركز شرطة دبي الصحي، وعيادة فاطمة المنهالي في مقر القيادة العامة، وعيادة أكاديمية شرطة دبي، وعيادة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

ولفت إلى أن شرطة دبي تحرص ضمن جهود الدولة في السعي للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، وأن هناك إقبالاً من الموظفين العسكريين والمدنيين الراغبين في الحصول على اللقاح.

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