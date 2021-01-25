تقديم 60.9 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 60 ألفاً و991 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى أمس مليونين و487 ألفاً و784 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 25.15 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد-19، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 179 ألفاً و117 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3579 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 277 ألفاً و955 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة تسعة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 792 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 4166 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 251 ألفاً و484 حالة.

• 2.4 مليون مجموع جرعات اللقاح المقدّمة حتى أمس.

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