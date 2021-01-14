118.928 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 118 ألفاً و928 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة مليوناً و394 ألفاً و580 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 14.10 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل عدد حالات الإصابة، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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