محمد بن زايد: الإمارات قدمت أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح للمواطنين والمقيمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة ..وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".

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