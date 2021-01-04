"صحة دبي" تبدأ تطعيم موظفي خط الدفاع الأول والمهن الحيوية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

بدأت هيئة الصحة بدبي اليوم استقبال المستهدفين من التطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك"، المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي.

أعلنت ذلك الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19.

وكانت هيئة الصحة بدبي قد بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية في الدوائر لإعداد قوائم الموظفين المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية التي يواجه الموظفون الجمهور فيها بشكل مباشر.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة إن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية جائحة كوفيد-19، وحتى اليوم، منذ أن قدمت أفضل العلاجات للمرضى، وحتى بدأت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن، مستهدفة من كل هذه الجهود ترسيخ جملة المفاهيم التي تتسم بها دبي، كونها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وكونها مدينة الإبداع والسعادة، ووجهة الباحثين عن التجربة الصحية المميزة والحياة المديدة.

وأكدت أن جميع الجهود المبذولة من كل الأطراف والجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، تمثل رسالة نبيلة يحملها العاملون في القطاع الصحي ومعهم في خط الدفاع الأول جميع المنتسبين للقطاعات الأمنية والشرطية والخدمية والاجتماعية وكذلك المتطوعين والداعمين، وكل من شكل بإسهاماته خط الدفاع الأول في وجه هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية.

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