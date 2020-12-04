أمراض القلب وراء 30.1% من أسباب الوفاة في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي، أن أمراض القلب والأوعية الدموية أبرز مسببات الوفاة في دبي العام الماضي، بنسبة بلغت الـ30.1%، تلتها الأورام والإصابات والتسمم، فيما بلغ عدد الوفيات 2728 حالة، 82.8% منهم من المقيمين.

وأوضحت الهيئة، في التقرير الإحصائي السنوي الذي أصدرته أخيراً، أن معدلات الوفيات في الإمارة بلغت 0.83 حالة وفاة لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ0.84 خلال عام 2018، ما يعني تسجيل انخفاض بسيط، وجاءت نسبة الوفيات في الأطفال أقل من خمس سنوات بنسبة 6%، بـ163 حالة، مقابل 41.1% في الفئة العمرية أكثر من 60 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات حسب الجنسية بلغت 82.8% من المقيمين، مقابل 17.2% من المواطنين، وشكلت نسبة الوفيات من الذكور 72.4%، مقابل 27.6% من الإناث.

وأظهر التقرير أنه بدراسة مجموعة الأسباب المسببة للوفيات، ثبت أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت هي الأهم بنسبة 30.1%، ثم جاءت الأعراض والعلامات والنتائج السريرية والمخبرية غير الطبيعية، غير المصنفة بنسبة 14.7%، تلتها الأورام بنسبة 11.8%، ثم الإصابات والتسمم وأسباب خارجية بنسبة 11.6%.

وبخصوص الأطفال تحت سن خمس سنوات، أثبتت الدراسات أن أكثر أسباب الوفيات كانت الحالات التي تنشأ في فترة ما حول الولادة، بنسبة 35.6%، تليها التشوهات الخلقية والتشوهات الصبغية بنسبة 14.7%، ثم أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بلغت 12.3%.

وحسب إحصاءات «صحة دبي»، بلغ عدد المواليد أحياءً 31 ألفاً و866 مولوداً حياً، وبمعدل 9.7 لكل 1000 من السكان، ما يشير إلى استقرار وضع السكان في عام 2019 بصورة مشابهة لعام 2018، منهم 22% من المواطنين، مقابل 78% من غير المواطنين، وتبين أن أكثر المواليد وبنسبة 80% في مستشفيات القطاع الخاص، و20% في مستشفيات القطاع الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الولادات القيصرية بلغت 36% من إجمالي الولادات في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، مقابل 50% من الولادات في مستشفيات القطاع الخاص، في حين وجد أن 86% من المواليد كانت ضمن الوزن الطبيعي.

زيادة طبيعية

أظهر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن هيئة الصحة في دبي تجانساً في الزيادة الطبيعية بين الأعوام 2017 - 2019، أما بخصوص المواليد الموتى فقد بلغ عددهم 140 مولوداً، أكثرهم من غير المواطنين بنسبة 79%، وعدد أكبر من الذكور بنسبة 52%.

72.4 %

نسبة وفاة الذكور، مقابل 27.6% من الإناث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news