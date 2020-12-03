بلدية دبي تنذر 15 مؤسسة لإهمال ضوابط «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بلدية دبي بأنها سجلت، أول من أمس، صفر مخالفات وإغلاقات، بالنسبة للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من فيروس كورونا المستجد، خلال 2077 زيارة تفتيشية شملت مؤسسات في أنشطة ومجالات مختلفة، فيما أنذرت 15 مؤسسة، بسبب إهمال بعض الضوابط المتعلقة بالوقاية من فيروس «كورونا».

وأوضحت البلدية أن نسبة الالتزام بلغت 99%، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي لدى أصحاب المؤسسات، والذي انعكس بشكل عام على عدد المخالفات والإغلاقات التي تسجلها البلدية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون، خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية، أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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