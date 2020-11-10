الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تتابعون الآن الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، للاطلاع على آخر مستجدات فيروس كورونا في الدولة.

الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: أزمة كوفيد-19 كانت اختباراً حقيقياً لدول العالم، ودولة الإمارات تمكنت من السيطرة على الوضع العام من خلال تحفيزها للجهود والإمكانيات، وأدى ذلك إلى دخول الإمارات في مرحلة التخطيط للتعافي.

الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: إجراء 894,104 فحص على مستوى الدولة، وارتفاع عدد الفحوصات بنسبة 11% عن نفس الفترة من الأسبوع الماضي.

د. الحمادي يستعرض بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، وفي الفترة ما بين من 4-10 نوفمبر الجاري.

الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: أزمة كوفيد-19 كانت اختباراً حقيقياً لدول العالم، ودولة الإمارات تمكنت من السيطرة على الوضع العام من خلال تحفيزها للجهود والإمكانيات، وأدى ذلك إلى دخول الإمارات في مرحلة التخطيط للتعافي.

مباشر .. الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة ⁧#الإمارات لآخر مستجدات كورونا .. 11-11-2020#وامhttps://t.co/bcVdNy9Lds — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 10, 2020

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