"الصحة": صفر وفيات بفيروس كورونا.. و1491 إصابة جديدة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تماشياً مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 124,404 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 123,764 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,826 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 116,894 .

وأعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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