«صحة دبي» تربط نظام «سلامة» مع موقع «أب تو ديت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت هيئة الصحة في دبي قدرات الملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة»، بتضمينه أيقونة «أب تو ديت» كجزء من عملية التكامل، التي تسهم بشكل فاعل في دعم القرار الطبي، وتمكين الأطباء من الوصول السريع لإجابات الأسئلة السريرية بضغطة زر واحدة داخل سجل المريض.

ويسهم الربط الإلكتروني في تمكين الكوادر الطبية من البحث في محتوى «أب تو ديت»، للحصول على المعلومات ذات العلاقة بالمريض المعني بناء على نتائج التشخيص والمختبر، والوصول إلى المحتوى من واجهة نظام «سلامة» دون الانتقال إلى برامج أخرى، ما يتيح خدمة تقنية تسمح لمستخدمي النظام من الكوادر الصحية بالحصول على معلومات إكلينيكية متجددة من مكان الرعاية الصحية بسهولة، من جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للهيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، الدكتور يونس كاظم، اهتمام الهيئة بتحسين تجربة المرضى، وتمكين الكوادر الطبية من الوصول إلى المعلومة الدقيقة، لتحسين البرامج العلاجية، والارتقاء بمستوى ومعايير الخدمات المقدمة.

وقال كاظم إن إتاحة الوصول إلى «أب تو ديت»، من خلال نظام «سلامة»، ستسهم في تقليل الأخطاء، وتحقيق الاستفادة القصوى من كفاءة الأطباء.

وتابع أن أكثر من 1.9 مليون طبيب، في جميع أنحاء العالم، يستخدمون موقع «أب تو ديت»، حالياً، وهو المصدر الوحيد لدعم القرار السريري المرتبط بتحسين نتائج المرضى وأداء المستشفيات.

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