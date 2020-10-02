نقل خدمات طبية من شرطة أبوظبي إلى «صحة»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بالموافقة على نقل بعض الخدمات الطبية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المقدمة لجميع منتسبيها وعائلاتهم، إلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إضافة إلى انتداب ونقل منتسبي القيادة العامة للشرطة من المواطنين العاملين في الكادر الطبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى «صحة».

وتضم الخدمات التخصصية المنقولة جراحة العظام وأمراض الجهاز الهضمي وطب النساء والولادة وطب الأطفال، إضافة إلى طب الأسنان.

وتستمر شرطة أبوظبي في توفير فحوص اللياقة الصحية والبدنية لمنتسبي الدورات العسكرية والفحوص الطبية لطلبة مدارس الشرطة، إلى جانب الخدمات العلاجية لنزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.

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