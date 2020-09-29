الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات الآن، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا.

الإحاطة_الإعلامية: منذ 23 من سبتمبر الجاري، تم اكتشاف 6643 حالة مقارنة بإجمالي الفحوصات الذي تجاوز 600 ألف فحص ما يعادل 1% من إجمالي الفحوصات

الدكتور عمر الحمادي: ارتفاع معدل الوفيات خلال 7 أيام من 0.1% إلى 0.3%، والذي يعتبر أقل من 1٪ بينما بلغ معدل الوفيات في مختلف دول العالم ما نسبته 8٪

نسبة الذكور من الحالات المكتشفة شكلت 62٪، والإناث 38٪.

و58٪ من الحالات تتراوح أعمارها ما بين 25 إلى 44 عاماً، وارتفع معدل الوفيات من 0.1٪ إلى 0.3٪

د. الحمادي: المُخالط القريب هو الشخص الذي خالط شخصاً مصاباً تأكدت إصابته بفايروس كورونا، بحيث كانت المسافة بينهم تقل عن مترين، ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

د. سيف الظاهري: نعلن اليوم عن عودة مسابقات النشاط الرياضي في الدولة، وبإجراءات وضوابط محددة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاءت الجنسية الآسيوية كأكثر جنسية مخالفة بنسبة 81%، تليها الجنسية العربية بنسبة 19% وتم رصد أكثر المخالفات في إمارة دبي، تليها أبوظبي، ومن ثم الشارقة، وعجمان، وإمارة الفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة.

مخالفة عدم لبس الكمام أكثر مخالفة تم رصدها، تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسوح به في السيارة الواحدة، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأخيراً التجمعات العشوائية وتم رصد 24,894 مخالفة في مختلف مناطق الدولة

د. سيف الظاهري يستعرض بعض الإحصائيات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية في #الإمارات خلال فترة أسبوعيــــن امتــــدت من 1 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

د.الحمادي: تكون المخالطة قد حصلت يومين قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وفي حالة عدم ظهور الأعراض على المصاب، تحتسب المخالطة يومين قبل إجراء الفحص للشخص المصاب.

د. الحمادي: المُخالط القريب هو الشخص الذي خالط شخصاً مصاباً تأكدت إصابته بفايروس كورونا، بحيث كانت المسافة بينهم تقل عن مترين، ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

البث المباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة دولة #الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد - 19 #الإمارات_اليوم https://t.co/pwCZhvnR3q — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 29, 2020

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