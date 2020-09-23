شرطة دبي تسجل 721 مخالفة تدابير وقائية على الشواطئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل مركز شرطة الموانئ في دبي 721 مخالفة على الشواطئ، خلال ستة أشهر، بحق أشخاص لم يلتزموا بالقرار الصادر من النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المركز، العقيد سعيد المدحاني، إن المخالفات تم تسجيلها منذ مارس الماضي حتى الشهر الجاري، مؤكداً أن شرطة دبي لا تتهاون مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح أن مركز شرطة الموانئ يُسيّر دوريات الأمن البحري، سواء الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، فضلاً عن استخدام طائرات من دون طيار (الدرونز)، للتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لجميع الموجودين على الشواطئ.

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