إجراء 71,334 فحصاً جديداً والكشف عن 644 إصابة بمرض كوفيد19

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 71,334 فحص جديد، والكشف عن 644 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 75,098حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات في الدولة 391، فيما لا يزال 7764 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي: استطاعت دولة الإمارات الوصول لنسبة شفاء مرتفعة، بقيت عند 90%، ونسبة وفيات تبلغ 0.5%، والتي تعد من بين الأقل في العالم.

وأضاف الحمادي: دولة الإمارات تتصدر دول العالم في إجمالي الفحوصات الطبية مقارنة بعدد السكان، حيث تم إجراء أكثر من 7.5 مليون فحص منذ بدء الجائحة.

وكشف الحمادي عن تسبب شخص في نقل العدوى لزوجته.. "ومع التقصي تبين انتشار العدوى لتصل إلى 45 شخصاً من أفراد ثلاث عوائل نتيجة المخالطة والتجمع ووفاة إحدى قريباته".

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