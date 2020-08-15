شرطة أبوظبي تستحدث «كبسولة حاضنة» للإسعاف الجوي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دشّنت شرطة أبوظبي نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية، عبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون أمراضاً معدية، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وأكد نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، خلال تدشين النظام، اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات، والارتقاء بمسيرة العمل التطويري، تجسيداً لتوجيهات القيادة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقى وأفضل الخدمات في المجتمع. وأفاد أخصائي طب الطيران بشرطة أبوظبي، الرائد طبيب علي سيف الظهوري، بأن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكاملاً لنقل المرضى الذين يعانون أمراضاً معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى عبر الإسعاف الجوي، مع ضمان عدم نقل العدوى إلى الآخرين أو الطاقم المشرف على العلاج، مشيراً إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لكل أنواع الأمراض المعدية.

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