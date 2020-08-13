تعليق استقبال المتطوعين للتجارب السريرية للقاح "كورونا" غير النشط حتى السبت.. وإعادة شرط التسجيل المسبق

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، تعليق استقبال المتطوعين الراغبين بالمشاركة في أول تجربة سريرية على مستوى العالم للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشّط لفيروس (كوفيد-19)، والذي تم تطويره عبر شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، في كل من عيادتي مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، ومركز القرائن الصحي، في إمارة الشارقة، حتى يوم السبت المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الأحد وفق آلية عمل مختلفة تشترط التسجيل المسبق للحصول على موعد.

وتفصيلاً، قالت الدائرة: "نظراً للإقبال المتزايد من المتطوعين على المشاركة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح (كوفيد-19) غير النشط، تم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة في العيادة الميدانية المتخصصة بتجارب لقاح (كوفيد-19) في مركزي أدنيك، والقرائن الصحي، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل 15 أغسطس"، مشيرة إلى استئناف العمليات في كلا المركزين يوم الأحد 16 أغسطس، على أن يتم استقبال المتطوعين الحاليين ضمن المواعيد اليومية المحددة، ويمكن لمزيد من المتطوعين المشاركة في التجارب عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني فقط.

وطلبت الدائرة، من المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب زيارة موقع 4humanity.ae لتقديم التفاصيل المطلوبة ومعلومات الاتصال الخاصة بهم إلى القائمين على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن المشاركة في التجارب متاحة للأفراد من سن 18 إلى 60 عاماً من جميع الأعراق والجنسيات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وكانت التجارب السريرية الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة للقاح "كوفيد - 19" غير النشط، الجارية في دولة الإمارات، قد حققت إنجازاً جديداً مع تلقي 15 ألف متطوع من 107 جنسيات جرعة اللقاح في أقل من شهر، وتعد هذه التجارب ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، ومقرها أبوظبي، والتي تلعب دوراً ريادياً في معركة التصدي لجائحة "كوفيد-19"، وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر منتج للقاحات في العالم، وتُجرى التجارب تحت إشراف ومتابعة دقيقين من جانب دائرة الصحة بأبوظبي، ويعمل عليها أخصائيون من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

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