«صحة أبوظبي»: استمرار تعليق العلاج في الخارج

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج مازال مستمراً، ويستثنى من ذلك الحالات المستعجلة التي يتعذر علاجها في الدولة، بناءً على قرار اللجنة الطبية المشتركة.

وأشارت الدائرة إلى أنها تستقبل طلبات العلاج في الخارج المستعجلة من خلال منصة «تم»، حيث يتعين على مقدم الطلب، سواء لديه موافقة مسبقة أم لا، تقديم الطلب في المنصة مع الأوراق الثبوتية، وإرفاق تقرير طبي حديث من أحد مستشفيات الإمارة، موجه إلى الدائرة، ومعتمد من كل من الطبيب الاستشاري المختص بالحالة، ورئيس القسم، والمدير الطبي، ليتم عرضه على اللجنة الطبية المشتركة، للبت في ما إذا كانت الحالة مستعجلة ويتعذر تقديم الخدمة في الدولة أو التنسيق مع كل الجهات المختصة لضمان حصول المريض على الخدمات الصحية المناسبة، بحسب حالته الصحية.

ووجهت الدائرة الحالات العاجلة فقط نحو تقديم التقارير الداعمة في منصة «تم»، والتواصل معها عبر الرقم 024175555 في ما يتعلق بخدمات العلاج في الخارج، مشيرة إلى حرصها على توظيف الخبرات، وتسخير التقنيات الحديثة، وأخذ المشورة عن بعد من باقة من المستشفيات الرائدة عالمياً من أجل تقديم الرعاية الصحية المثلى للحالات التي تتطلب المتابعة المكثفة لما بعد العودة إلى الدولة، أو للحالات الجديدة، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومبادلة للرعاية الصحية.

وكانت الدائرة علّقت ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار حرصها على وضع صحة وسلامة المرضى على رأس قائمة الأولويات، وضمان اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والحد من معدلات انتشاره.

- تستثنى حالات مستعجلة يتعذر علاجها في الدولة بناء على قرار اللجنة الطبية المشتركة.

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