أخطاء في نشرة دواء لـ «الأورام» تهدد بمضاعفات صحية

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وجود تناقض في النشرة الداخلية لدواء «Revlimid (lenalidomide) 5mg, 10mg, 15mg, and 25mg capsules»، لعلاج أورام النخاع المتعدد، الأمر الذي قد يعرض مستخدم الدواء لمضاعفات صحية.

وأكدت في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، اكتشاف تناقض في القسم العربي للنشرة الداخلية للمنتج، الذي يستخدم لعلاج أورام النخاع المتعدد، الأمر الذي قد تنتج عنه أضرار ومضاعفات صحية للمستخدم.

وقالت الوزارة في تعميمها إن الشركة المصنعة للدواء أقرت بوجود أخطاء مطبعية في القسم العربي فقط للنشرة الداخلية المحدثة للمنتج، التي حدثت في شهر مايو 2019، علماً بأن القسم الإنجليزي من النشرة صحيح.

وشملت أخطاء النشرة الداخلية للدواء الجرعة المعتادة، حيث كتبت 15 ملغم بدلاً من 25 ملغم. كما أن النشرة شهدت عكس دورة الدواء من 21 يوماً لتكتب 12 يوماً بالخطأ، الأمر الذي شمل أرقاماً أخرى.

وأكدت الشركة المصنعة للدواء أنها ستصحح النشرة الداخلية للمنتج في التشغيلات المقبلة، علماً بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بملاحظة نقاط الاختلاف بالنشرة أثناء صرف الدواء، وإبلاغ مرضاهم باتباع تعليمات الاستخدام حسب الوصفة الطبية.

كما طالبت الصيدليات بتنبيه المرضى حول الخطأ الوارد في الترجمة العربية للنشرة الداخلية للمنتج، والاتصال بالطبيب المعالج عند اللزوم، والتواصل مع الوزارة في حال حدوث أعراض جانبية.

الشركة المصنّعة للدواء أقرّت بوجود أخطاء مطبعية في النشرة.

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