"الصحة" تحذر من أخطاء في نشرة دواء لـ" الأورام" يهدد بمضاعفات صحية

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وجود تناقض في النشرة الداخلية لدواء " Revlimid (lenalidomide) 5mg, 10mg, 15mg, and 25mg capsules"، لعلاج أورام النخاع المتعدد، الأمر الذي قد يعرض مستخدم الدواء لمضاعفات صحية.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، أن تم اكتشاف وجود تناقض في القسم العربي للنشرة الداخلية للمنتج " Revlimid (lenalidomide) 5mg, 10mg, 15mg, and 25mg capsules"، يستخدم لعلاج أورام النخاع المتعدد، الأمر الذي قد ينتج عنه أضرار ومضاعفات صحية للمستخدم.

وقالت الوزارة في تعميمها إن الشركة المصنعة للدواء أقرت بوجود أخطاء مطبعية في القسم العربي فقط للنشرة الداخلية المحدثة للمنتج، والتي حدثت في شهر مايو 2019، علماً بأن القسم الإنجليزي من النشرة صحيحة، خال من الأخطاء.

وشملت أخطاء النشرة الداخلية للدواء الجرعة المعتادة حيث كتبت 15 ملغم بدلاً من 25 ملغم، كما أن النشرة شهدت عكس دورة الدواء من 21 يوماً لتكتب 12 يوماً بالخطأ، الأمر الذي شمل أرقام أخرى.

وأكدت الشركة المصنعة للدواء أنها ستقوم بتصحيح النشرة الداخلية للمنتج المذكور في التشغيلات القادمة، علما بأن المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بضرورة ملاحظة نقاط الاختلاف بالنشرة أثناء صرف الدواء وإبلاغ مرضاهم بضرورة اتباع تعليمات الاستخدام حسب الوصفة الطبية، كما طالبت الصيدليات بتنبيه المرضى حول الخطأ المطبعي الوارد في الترجمة العربية للنشرة الداخلية للمنتج، والاتصال بالطبيب المعالج عند اللزوم، والتواصل مع الوزارة في حال حدوث أي أعراض جانبية .

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