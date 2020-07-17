14 طفلاً يولدون داخل سيارات «إسعاف دبي» خلال 6 أشهر

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن 14 امرأة وضعن مواليدهن داخل سيارة الإسعاف في النصف الأول من العام الجاري، مقابل ثلاث حالات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، إن أمراض المعدة والأمعاء والأعصاب والأمراض التنفسية تصدرت قائمة البلاغات في النصف الأول.

وأوضح الدراي لـ«الإمارات اليوم» أن فريق المسعفين في المؤسسة تمكن من توليد 14 امرأة داخل سيارة الإسعاف، فاجأتهن عملية الولادة قبل وصولهن إلى المستشفى، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت أول مستجيب نسائي في يوليو 2017 يختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، ضمن الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة، وتنفرد بها دبي وتتفوق بها على مدن عريقة ومتقدمة في مجال الإسعاف.

ولفت إلى أن المؤسسة تقدم أيضاً خدمة الأمومة والطفولة بطاقم إسعاف نسائي كامل، وتعاملت هذه الخدمة مع عدد كبير من حالات الولادة التي تم نقلها ضمن الحالات الطارئة خلال العام الماضي، منها حالات مرضية نسائية لموظفات كنّ في العمل وجرى إسعافهن، وولدن في المستشفى.

وتابع الدراي أن عدد حالات الولادة من بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 14 حالة ولادة داخل مركبات الإسعاف، لافتاً إلى أن الولادة من الحالات الطارئة التي يمكن أن تحدث في أي لحظة، كما أنه يتعين على الآباء والأمهات أن يطمئنا بالنسبة لطواقم إسعاف دبي، حيث تم تدريب جميع المسعفات وتأهيلهن جيداً، وتخصيص العنصر النسائي فقط للتعامل مع جميع هذه الحالات.

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